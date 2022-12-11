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27 минут назад

Канцлер Австрии заявил, что готов контактировать с Путиным ради мира на Украине

Ura.Ru

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе трансляции на телеканале ORF2.

Канцлер Австрии объяснил, почему стремится поддерживать контакт с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если есть шанс [снова поговорить с Путиным], я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала.

Нехаммер уточнил, что у него было уже два разговора с российским президентом. Также был телефонный разговор, согласованный с генеральным секретарем ООН.

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«Речь шла об „открытии“ Одессы, это были сложные переговоры», — отметил политик.

Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии заявил, что после окончания конфликта на Украине Евросоюзу будет нужна Россия для ведения диалога по безопасности. Его слова передает youtube-канал Wiener_TV.

В мире,Карл Нехаммер,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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