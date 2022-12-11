FT: Европа устала принимать украинских беженцев

Страны Евросоюза стали уставать от украинских беженцев, ряд политиков призывают к ужесточению законодательства для борьбы с нелегальными мигрантами, пишет Financial Times. Простые европейцы стали относиться к беженцам гораздо прохладнее из-за роста инфляции и сокращения бюджетов своих стран.
Количество беженцев из Украины и других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на временную защиту в ЕС, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой, — говорится в публикации.