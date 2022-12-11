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9 минут назад

Замглавы Европарламента отстранили от должности из-за подозрений в коррупции

Lenta.ru

Вице-председателя Европарламента от Греции Еву Кайли, которая подозревается в коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022, отстранили от должности. Об этом заявила представитель главы Европарламента Роберты Метсолы, передает Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Замглавы Европарламента отстранили от должности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что Ева Кайли была освобождена «от выполнения всех полномочий, обязанностей и задач» в качестве замглавы Европарламента.

Ранее сообщалось, что глава Европарламента Роберта Метсола приостановила полномочия вице-президента ЕП Евы Кайли в свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями.

Замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных.

Прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини.

В мире,Минюст России,Европарламент,
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