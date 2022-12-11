Замглавы Европарламента отстранили от должности

Вице-председателя Европарламента от Греции Еву Кайли, которая подозревается в коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022, отстранили от должности. Об этом заявила представитель главы Европарламента Роберты Метсолы, передает Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

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Отмечается, что Ева Кайли была освобождена «от выполнения всех полномочий, обязанностей и задач» в качестве замглавы Европарламента.

Ранее сообщалось, что глава Европарламента Роберта Метсола приостановила полномочия вице-президента ЕП Евы Кайли в свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями.

Замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных.