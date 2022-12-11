Упрямство президента Украины Владимира Зеленского в его желании захватить Крым не помогает мирному разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Автор материала добавляет, что дальнейшая борьба за полуостров неминуемо будет сопровождаться кровопролитием. Некоторые западные дипломаты выступают за то, чтобы оставить в силе закрепление Крыма за Россией, что позволит снять напряженность и остановить конфликт. На Украине такие стремления решительно отвергают.