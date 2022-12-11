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18 минут назад

The Washington Post: упрямство Зеленского делает переговоры с РФ невозможными

Ura.Ruиещё 1

Упрямство президента Украины Владимира Зеленского в его желании захватить Крым не помогает мирному разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Непоколебимость притязаний Зеленского на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта», — говорится в материале газеты.

Автор материала добавляет, что дальнейшая борьба за полуостров неминуемо будет сопровождаться кровопролитием. Некоторые западные дипломаты выступают за то, чтобы оставить в силе закрепление Крыма за Россией, что позволит снять напряженность и остановить конфликт. На Украине такие стремления решительно отвергают.

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Ранее, 11 декабря, стало известно о поджоге украинскими диверсантами базы российских мобилизованных в Крыму. Есть информация, что в результате пожара найдены двое погибших среди военнослужащих, передает «Газета Кемерова». Глава СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал захват некоторых населенных пунктов, включая Севастополь, сообщает «Царьград».

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,
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