Западные официальные лица надеются, что соглашение о статусе Крыма может стать основой для дипломатического прекращения конфликта на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

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Ключ к миру «находится на скалистом, омываемом морем полуострове Крым», пишет издание.

«Некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического прекращения войны», говорится в статье.

WP отмечает, что на Западе существует мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и его советники «были более открыты для потенциальных уступок, чем предполагает их риторика». Во время переговоров в марте Украина дала понять, что готова к переговорам о статусе Крыма, напоминает газета.

«Многие считают, что война, начавшаяся в Крыму, должна закончиться Крымом», - сказано в статье.

Издание приводит мнение бывшего начальника Штаба обороны Великобритании генерала Дэвида Ричардса, который считает, что «может быть какая-то договоренность по Крыму, должным образом контролируемый и проведенный референдум, возможно, что-то вроде гонконгской сделки».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты не выступают против использования американского оружия в Крыму. Также, по его словам, Украина никогда не пойдет на мирное соглашение с Россией, если Крым и Донбасс будут находиться под контролем Москвы.