Посол ЮАР в РФ обвинил ФРГ в двойных стандартах

Германия одновременно призывает ЮАР возобновить добычу угля для экспорта и переходить от угольных ТЭС к зеленым альтернативам. Об этом заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука, чьи слова цитирует РИА Новости.

Фото: Посольство ЮАР в РФ Посольство ЮАР в РФ

Посол считает, что ФРГ проявляет двойные стандарты.

«Немцы довольно агрессивно проводят свою политику в поиске новых рынков сбыта. Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах», – отметил Макетука.

Он добавил, что на правительство ЮАР «оказывается давление» для возобновления добычи угля.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале декабря посетил ЮАР и Намибию, где провел переговоры с главами государств.

Ранее сообщалось, что ЕС нарастил закупки угля из ЮАР и Колумбии, который стоит дороже, чем поставки из России.