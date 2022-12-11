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52 минуты назад

Посол ЮАР в РФ обвинил ФРГ в двойных стандартах из-за призывов возобновить добычу угля

Газета.Ru

Германия одновременно призывает ЮАР возобновить добычу угля для экспорта и переходить от угольных ТЭС к зеленым альтернативам. Об этом заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука, чьи слова цитирует РИА Новости.

Посол ЮАР в РФ обвинил ФРГ в двойных стандартах
Фото: Посольство ЮАР в РФПосольство ЮАР в РФ

Посол считает, что ФРГ проявляет двойные стандарты.

«Немцы довольно агрессивно проводят свою политику в поиске новых рынков сбыта. Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах», – отметил Макетука.

Он добавил, что на правительство ЮАР «оказывается давление» для возобновления добычи угля.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале декабря посетил ЮАР и Намибию, где провел переговоры с главами государств.

Ранее сообщалось, что ЕС нарастил закупки угля из ЮАР и Колумбии, который стоит дороже, чем поставки из России.

Издание Sankei Shimbun сообщало, что развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы.

В мире,Роберт Хабек,ЕС,
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