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12 минут назад

Парламент Южной Кореи поддержал призыв отправить в отставку главу МВД после давки в Сеуле

Елена Прошина

Парламент Южной Кореи поддержал призыв оппозиционной Демократической партии «Тобуро» снять с должности главу МВД Ли Сан Мина в связи с октябрьской давкой в центре Сеула, в результате которой погибли 158 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

В Южной Корее захотели отправить в отставку главу МВД после давки в Сеуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно их информации, за эту идею отдали свои голоса 182 из 183 депутатов, принимавших участие в голосовании. Члены правящей партии «Гражданская сила» бойкотировали собрание, но у «Тобуро» большинство мест в парламенте, поэтому инициатива все же была принята. В составе парламента должно быть 300 депутатов, однако сейчас одно место свободно.

Агентство пишет, что президент Юн Сок Ель, вероятно, отклонит призыв сменить главу МВД, несмотря на очевидную поддержку этой идеи со стороны членов парламента. В таком случае «Тобуро» может запустить процедуру импичмента министра внутренних дел страны. По 65-й статье Конституции Республики Корея, в таком случае решение должно быть инициировано минимум третью депутатов, а принято — большинством.

В настоящее время специальная группа полиции продолжает расследование обстоятельств трагедии в Сеуле. Они начали проверку действий министра внутренних дел после получения соответствующего задания. Общественность Южной Кореи критикует правительство за игнорирование возможности давки и отсутствие надлежащих мер по обеспечению безопасности при массовых скоплениях людей. В результате инцидента погибли 158 человек.

В мире,Демократическая партия США,
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