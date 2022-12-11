Медэксперты в США считают, что пандемия Covid усугубила кризис с опиоидами

"Первоначально незаконно произведенный фентанил в основном применялся в качестве подделки или заменителя героина, и многие из его потребителей выработали толерантность к опиоидам", - рассказал профессор Университета Карнеги - Меллона Джонатан Колкинс.

По его данным, резкий рост смертности произошел на фоне обнаруженных фактов подмешивания в поддельные лекарства фентанила - не испытывавшие воздействия опиоидов и других стимуляторов люди умирали из-за передозировки. Профессор эпидемиологии и медицины при Университете Джона Хопкинса Калеб Александер отметил, что изоляция во время пандемии коронавируса способствовала социальной изоляции американцев - в том числе для страдающих от зависимостей и расстройств, которые связаны с употреблением опиоидов.