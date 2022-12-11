Премьер Анкваб: Абхазия следит за попытками открыть «фронт» против РФ в Грузии

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил, что республика продолжает находиться настороже на фоне постоянных просьб украинских властей и эмиссаров из ЕС открыть так называемый "второй фронт" в адрес Грузии - возобновить конфликт с Абхазией и Южной Осетией, сообщает РИА Новости.
"Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит", - заявил Анкваб.
Он отметил, что в нынешнем грузинском правительстве есть здравомыслящие люди, которые не допустят повторения эскалации, как в 1992 и 2008 годах. Анкваб добавил, что в Абхазии постоянно следят за ситуацией в Грузии.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что страны Запада и Киев призывают Грузию открыть "второй фронт" против России. По словам дипломата, Запад и НАТО регулярно вмешиваются в контакты Грузии, Абхазии и Южной Осетии.