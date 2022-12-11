Премьер Анкваб: Абхазия следит за попытками открыть «фронт» против РФ в Грузии

"Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит", - заявил Анкваб.