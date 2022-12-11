Французский политолог: Макрон заинтересован в переговорах РФ и Украины

«Франция поддерживает Украину абсолютно безоговорочно, и, во — вторых, в конце концов — а никто не знает, когда наступит конец, кроме президентов [Украины Владимира] Зеленского и [России Владимира] Путина, в зависимости также от личного будущего Путина — Россия будет за столом переговоров», — цитирует Гомара Newsweek. По его словам, основная цель президента франции заключается в том, чтобы показать России, что она продолжит существование даже в случае проигрыша в конфликте с Украиной. «Макрон хочет общаться с Путиным, он хочет понять его намерения», — объясняют авторы.