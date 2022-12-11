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10 минут назад

Французский политолог: Макрон заинтересован в переговорах РФ и Украины

Ura.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет поддерживать Украину и добиться переговоров Москвы и Киева. Такое мнение высказал директор Французского института международных отношений Томас Гомар, который сопровождал Макрона во время его недавнего визита в Вашингтон.

Французский политолог: Макрон заинтересован в переговорах РФ и Украины
Фото: Официальный сайт Президента РФОфициальный сайт Президента РФ

«Франция поддерживает Украину абсолютно безоговорочно, и, во — вторых, в конце концов — а никто не знает, когда наступит конец, кроме президентов [Украины Владимира] Зеленского и [России Владимира] Путина, в зависимости также от личного будущего Путина — Россия будет за столом переговоров», — цитирует Гомара Newsweek. По его словам, основная цель президента франции заключается в том, чтобы показать России, что она продолжит существование даже в случае проигрыша в конфликте с Украиной. «Макрон хочет общаться с Путиным, он хочет понять его намерения», — объясняют авторы.

Издание отмечает, что президент Франции преподает себя как главного политика Европы. Особенно это заметно после ухода с поста немецкого канцлера Ангелы Меркель. Макрон будет центральной фигурой в переговорах между НАТО и Евросоюза с Россией, пишут обозреватели.

Франция ввела антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине, также страна помогает Киеву. При этом президент Франции поддерживает контакт с Путиным. Он сообщил, что это поможет разрешить конфликт. Франция пока отказывается принуждать Киев к началу переговоров с Москвой, сообщал Макрон.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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