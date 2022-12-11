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15 минут назад

Беженцы из Украины подняли бунт в Хорватии

Елена Прошина

Беженцы с Украины, размещенные в одном из отелей города Джурджевац в Хорватии, активно воспротивились плану местных властей переселить их в другое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jutarnji list.

Беженцы из Украины подняли бунт в Хорватии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в статье, ситуация с беженцами из Украины накалилась. Размещенные в отеле «Пицок» украинцы получили от властей извещение о том, что их планируют переселить в другую гостиницу в городе Копривница, который расположен в 22 километрах от Джурджеваца. Издание выяснило, что по размещению беженцев был проведен открытый тендер, в котором отель из Копривницы одержал победу, владелец «Пицока» заявку не подавал. Однако беженцы с Украины возмутились идее переселения, так как многие из них уже нашли в Джурджеваце работу и пристроили детей в садики и школы.

Украинка Елена Черношок заявила Jutarnji list, что ценит помощь властей Хорватии в обеспечении беженцев всем необходимым, однако их новое решение игнорирует нужды людей.

«Многие из нас здесь работают, и это не дает пасть духом. Как мы можем объяснить это детям, которые нашли друзей в школе?» — подчеркнула она.

Как пишет издание, после шквала недовольства представители властей округа Копривница-Крижевцы заверили беженцев в Джурджеваце, что пока их переселять не будут. Однако префект округа Дарко Корен подчеркнул, что они не могут разместиться в «Пицоке» на постоянной основе.

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