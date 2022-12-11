Беженцы из Украины подняли бунт в Хорватии

Беженцы с Украины , размещенные в одном из отелей города Джурджевац в Хорватии , активно воспротивились плану местных властей переселить их в другое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jutarnji list.

Как говорится в статье, ситуация с беженцами из Украины накалилась. Размещенные в отеле «Пицок» украинцы получили от властей извещение о том, что их планируют переселить в другую гостиницу в городе Копривница, который расположен в 22 километрах от Джурджеваца. Издание выяснило, что по размещению беженцев был проведен открытый тендер, в котором отель из Копривницы одержал победу, владелец «Пицока» заявку не подавал. Однако беженцы с Украины возмутились идее переселения, так как многие из них уже нашли в Джурджеваце работу и пристроили детей в садики и школы.