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59 минут назад

Bloomberg предрекло проблемы энергосистемам ЕС из-за холодов

Елена Прошина

Энергетическая система Европы может не выдержать прихода низких температур из арктического региона из-за чрезмерной нагрузки. Такой прогноз дан в колонке авторов агентства Bloomberg, передает газета «Известия».

Bloomberg предрекло проблемы энергосистемам ЕС из-за холодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в регионе выпадет снег, температура уйдет в минус. Подобные условия только придадут новогоднего настроения жителям Европы, однако для их энергетической системы наступление холодов может оказать большое давление.

Авторы считают, что теплая погода осенью позволила европейским странам сэкономить на потреблении газа и сохранить запасы в хранилищах на фоне опасений обратного из-за отказа поставок энергоносителей из России.

Bloomberg пишет, что сейчас в Европе могут начаться проблемы. Спрос на отопление постепенно растет, а поставок из ветропарков Германии, Великобритании и Северных стран все еще недостаточно. Эти проблемы могут стать серьезным испытанием для системы отопления, указали в агентстве.

Авторы напомнили, что руководство Германии заверило граждан в наличии запасов топлива на зимний период, однако немецкий сетевой регулятор при этом все равно призывал жителей сократить отопление своих жилищ для экономии.

Местные метеорологи при этом отметили, что в течении декабря спрос на отопление по мере ухудшения погоды будет лишь расти.

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