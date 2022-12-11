Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть

Эксперт считает, что Запад совершил большую ошибку, реализовав идею с ограничением цен на российскую нефть. Он выразил уверенность, что России не навредят новые санкции, более того — страны, покупающие у РФ сырую нефть, смогут сделать это по более выгодным ценам. В качестве примера он привел Китай, у которого теперь есть возможность покупать еще больше сырья из России с хорошей скидкой. России при этом едва ли что-то препятствует для наращивания прибыли на экспорте энергоносителей, отметил он.