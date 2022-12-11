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22 минуты назад

Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть

Елена Прошина

Китаю сыграло на руку введение странами G7 потолка цен на нефть из России. Об этом пишет специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль для американского издания The Epoch Times, передает РИА Новости.

Эксперт считает, что Запад совершил большую ошибку, реализовав идею с ограничением цен на российскую нефть. Он выразил уверенность, что России не навредят новые санкции, более того — страны, покупающие у РФ сырую нефть, смогут сделать это по более выгодным ценам. В качестве примера он привел Китай, у которого теперь есть возможность покупать еще больше сырья из России с хорошей скидкой. России при этом едва ли что-то препятствует для наращивания прибыли на экспорте энергоносителей, отметил он.

Лакалль указал, что для нанесения ощутимого ущерба экономике России странам G7 нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии. Однако их действия привели к обратному. Автор статьи подчеркнул, что G7 продолжают препятствовать инвестициям в энергетику, а также создают нормативные и «ошибочно называемые экологическими ограничения, который лишь усложняют обеспечение надежности поставок и диверсификации.

В мире,Видео,Санкции,
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