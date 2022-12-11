Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть

Китаю сыграло на руку введение странами G7 потолка цен на нефть из России. Об этом пишет специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль для американского издания The Epoch Times, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что Запад совершил большую ошибку, реализовав идею с ограничением цен на российскую нефть. Он выразил уверенность, что России не навредят новые санкции, более того — страны, покупающие у РФ сырую нефть, смогут сделать это по более выгодным ценам. В качестве примера он привел Китай, у которого теперь есть возможность покупать еще больше сырья из России с хорошей скидкой. России при этом едва ли что-то препятствует для наращивания прибыли на экспорте энергоносителей, отметил он.
Лакалль указал, что для нанесения ощутимого ущерба экономике России странам G7 нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии. Однако их действия привели к обратному. Автор статьи подчеркнул, что G7 продолжают препятствовать инвестициям в энергетику, а также создают нормативные и «ошибочно называемые экологическими ограничения, который лишь усложняют обеспечение надежности поставок и диверсификации.