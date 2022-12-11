В Австрии заявили о самообмане в вопросе антироссийских санкций

«Мы многое пережили в последнее время. Мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так. Мы видим положительное сальдо торгового баланса в России, где сейчас как раз, если говорить о торговле нефтью и газом, доходы выросли со 100 миллиардов до 220 миллиардов в этом году... О том, чтобы "поставить на колени" Россию, речь вообще не идет», - приводит его слова РИА Новости.