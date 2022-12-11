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9 минут назад

Норвегия выделила 100 миллионов евро на поддержку энергосистемы Украины

Вечерняя Москваиещё 2

Норвегия выделила 100 миллионов долларов властям Украины на восстановление энергетической системы государства. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о помощи Киеву со стороны Норвегии
Фото: ТАССТАСС

Информацию о новом транше глава украинского государства назвал «важными новостями». В своем видеообращении, которое приводит ТАСС, политик подчеркнул, что деньги будут направлены именно на восстановление энергосистемы Украины.

По словам украинского лидера, скандинавское государство оказывает Украине военную, политическую и экономическую поддержку, а также гуманитарную помощь и содействует покупке газа для населения.

Накануне появилась информация, что Совет Евросоюза утвердил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период. Теперь принятое Советом ЕС предложение будет направлено в Европарламент для его возможного принятия на предстоящей неделе.

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