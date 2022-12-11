Зеленский заявил о помощи Киеву со стороны Норвегии

Норвегия выделила 100 миллионов долларов властям Украины на восстановление энергетической системы государства. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Фото: ТАСС ТАСС

Информацию о новом транше глава украинского государства назвал «важными новостями». В своем видеообращении, которое приводит ТАСС, политик подчеркнул, что деньги будут направлены именно на восстановление энергосистемы Украины.

По словам украинского лидера, скандинавское государство оказывает Украине военную, политическую и экономическую поддержку, а также гуманитарную помощь и содействует покупке газа для населения.