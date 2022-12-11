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1 час назад

В Польше не считают закрытым вопрос о выплате Германией репараций за Вторую мировую

ТК «Звезда»

Польская сторона не оставляет попыток добиться от Германии выплат репараций за понесенный ущерб в период Второй мировой войны. Варшава все еще считает данный вопрос открытым. Об этом заявил новый посол Польши в ФРГ Дариуш Павлош.

В Польше не считают закрытым вопрос о выплате Германией репараций за Вторую мировую
Фото: artifant blickwinkel Globallookpressartifant blickwinkel Globallookpress

«Не забывайте, что у этого требования есть большая общественная поддержка. Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме», - приводит его слова РИА Новости.

Польский посол указал на существенные понесенные потери в военный период и добавил, что в послевоенный период не был подписан какой-либо договор, регулирующий компенсацию ущерба.

Павлюш отметил, что легкомысленно было бы полагать, что этот вопрос исчезнет после выборов 2023 года.

Ранее приводилась информация об обнародованном Польшей перечне требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны. Тогда в МИД Польши уточнили, что в документе используется понятие «компенсации», а не «репарации», так как первая формулировка вбирает в себя не только репарации, но и иные указанные в ноте претензии.

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