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24 минуты назад

The American Conservative: националисты пытаются переписать историю Советской Украины

Газета.Ruиещё 1

Обозреватель The American Conservative Катя Седжвик порассуждала в своей статье об идее советской оккупации Украины. Она отмечает, что нарратив о якобы оккупации Украины Россией стал попыткой украинских националистов переписать историю, чтобы быть ближе к Европе и получить поддержку широкой общественности.

The American Conservative: националисты пытаются переписать историю Советской Украины
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"На протяжении многих лет слова "русский" и "советский" использовались как взаимозаменяемые. . Но внутри СССР, даже если в стране было явное большинство русских, мы знали, что Союз состоял из множества этнических групп. И среди этих этнических меньшинств украинцы разделяющие с Россией долгую общую историю, выделялись больше всего", - подчеркнула Седжвик.

По ее мнению, украинские националисты лживо интерпретируют историю и транслируют свое видение молодому поколению. В ноябре депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать Украину в колонию США Бандерштат.

Ранее адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявил, что, если Украина хочет попасть в ЕС, она должна прекратить прославлять тех, кто сотрудничал с нацистами.

В мире,Михаил Шеремет,Госдума,ЕС,
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