Обозреватель The American Conservative Катя Седжвик порассуждала в своей статье об идее советской оккупации Украины. Она отмечает, что нарратив о якобы оккупации Украины Россией стал попыткой украинских националистов переписать историю, чтобы быть ближе к Европе и получить поддержку широкой общественности.
"На протяжении многих лет слова "русский" и "советский" использовались как взаимозаменяемые. . Но внутри СССР, даже если в стране было явное большинство русских, мы знали, что Союз состоял из множества этнических групп. И среди этих этнических меньшинств украинцы разделяющие с Россией долгую общую историю, выделялись больше всего", - подчеркнула Седжвик.
По ее мнению, украинские националисты лживо интерпретируют историю и транслируют свое видение молодому поколению. В ноябре депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать Украину в колонию США Бандерштат.
Ранее адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявил, что, если Украина хочет попасть в ЕС, она должна прекратить прославлять тех, кто сотрудничал с нацистами.