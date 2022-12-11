The American Conservative: националисты пытаются переписать историю Советской Украины

"На протяжении многих лет слова "русский" и "советский" использовались как взаимозаменяемые. . Но внутри СССР, даже если в стране было явное большинство русских, мы знали, что Союз состоял из множества этнических групп. И среди этих этнических меньшинств украинцы разделяющие с Россией долгую общую историю, выделялись больше всего", - подчеркнула Седжвик.