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26 минут назад

Зеленский рассказал о передаче Норвегией Украине 100 миллионов долларов

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что Норвегия передала Киеву 100 миллионов долларов. Он уточнил, что эти средства были выделены на восстановление энергосистемы страны.

Зеленский сообщил о "важных новостях" из Норвегии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть важные новости из Норвегии. Есть новый пакет поддержки из этой страны объемом 100 миллионов долларов для восстановления нашей энергосистемы», — рассказал глава государства.

Он добавил, что помимо этого Осло оказывает Киеву поддержку в оборонной, экономической и политической сферах, а также предоставляет гуманитарную помощь и помогает Украине покупать газ.

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине

Ранее лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал безумием поставки Киеву оружия и боеприпасов и призвал прекратить их после сообщений, что передача вооружений на нужды Украины ведет к истощению арсенала Франции.

В мире,СВО,Филиппо Флориан,Владимир Зеленский,Европарламент,
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