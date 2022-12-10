Вучич раскритиковал Меркель из-за слов о Минских соглашениях

«Это заявление Меркель нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего, политическом. Для меня это ясный сигнал — кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Россию», — заявил сербский лидер.