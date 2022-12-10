Представители Госдепа и Белого дома отправятся с визитом в Китай

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер с 11 по 14 декабря посетят Китай, Южную Корею и Японию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепа.