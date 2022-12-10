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55 минут назад

Представители Госдепа и Белого дома отправятся с визитом в Китай

ТАСС

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер с 11 по 14 декабря посетят Китай, Южную Корею и Японию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепа.

Представители Госдепа и Белого дома отправятся с визитом в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно пресс-релизу, в Китае они планируют обсудить "управление конкуренцией" между Вашингтоном и Пекином и потенциальные области для сотрудничества - темы, поднимавшиеся на встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась 14 ноября на индонезийском острове Бали в преддверии саммита Группы двадцати.

"Они также будут осуществлять подготовку к намеченному на начало 2023 года визиту госсекретаря США [Энтони Блинкена] в КНР", - добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

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