Косово подаст заявку на вступление в ЕС

Косово подаст заявку на вступление в Европейский союз (ЕС) 15 декабря. Об этом сообщает телеканал RTK со ссылкой на текст заявки.

Власти Косово обосновывают заявку приверженностью правительства проведению ключевых реформ в рамках Европейской программы, а также широким консенсусом граждан в пользу членства автономного края в ЕС.

«Поэтому время подходит не только для подачи заявки Косово на членство в ЕС, но и этот шаг иллюстрирует сильную волю наших граждан и служит четким проявлением твердой приверженности косовских институтов евроатлантическому пути», — сказано в документе.

Отмечается, что европейские чиновники не знают, как поступить с заявкой Косово, так как пять стран Евросоюза (Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния) не признают автономный край государством.