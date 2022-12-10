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1 час назад

Жителям Киева рекомендовали запастись водой

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Жителям Киева рекомендовали запастись водой на случай проблем с водоснабжением, которые могут возникнуть, если произойдут новые удары по энергетическим объектам Украины.

Жителям Киева рекомендовали запастись водой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на «Киевгорводоканал».

В сообщении говорится, что если произойдёт новое длительное отключение света, то «Киевгорводоканал» не сможет наладить автономную работу всего оборудования, связанного с подачей воды.

В связи с этим жителям рекомендовали запастись водой для бытовых и технических нужд.

Путин объяснил удары по Украине

8 декабря сообщалось, что в Киеве и Одесской области были введены экстренные отключения света.

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