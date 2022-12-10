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28 минут назад

Премьер Японии оправдался за поставки подержанных авто России

Майк Габриелян

Токио не оказывает военную помощь России, поставляя ей подержанные автомобили. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС.

Премьер Японии оправдался за поставки России подержанных авто
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На пресс-конференции в субботу журналисты спросил у Кисиды, оказывает ли Япония «фактически военную помощь» России, покупая у нее природные ресурсы и «поставляя в большом количестве» подержанные автомобили.

«Утверждения о том, что Япония фактически оказывает военную помощь России, неверны», - ответил премьер.

По его словам, у Токио нет информации, что подержанные автомобили из Японии используются в военных целях. Если такие данные появятся, то «в отдельных случаях будут введены экспортные ограничения».

Кисида добавил, что Токио «идет в ногу со странами G7», оперативно вводя жесткие санкции против России. В рамках этих мер объемы экспорта российской нефти в Японии «существенно сокращены». По статистике японского Минфина, с июня Япония не импортировала российскую нефть и нефтепродукты, за исключением небольших объемов в июле и августе.

Ранее Япония ввела несколько пакетов санкций против России: были заморожены активы банков и введены экспортные ограничения.

Япония ввела санкции против россиян

Семь лет назад Антитеррористический департамент Минфина США решил выяснить, откуда у исламских террористов сотни новых пикапов Toyota, переоборудованных в платформы для тяжелого оружия. Однако японцы заявили, что «понятия не имеют», откуда террористы получают их грузовики.

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