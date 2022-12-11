Европейские страны обмануты обещанием, что в результате санкций РФ упадет на колени, на самом деле европейцы нанесли ущерб в первую очередь самим себе, поддерживая такую санкционную политику, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

— Мы видим положительное сальдо торгового баланса в России, где сейчас как раз, если говорить о торговле нефтью и газом, доходы выросли со 100 миллиардов до 220 миллиардов в этом году, — пояснил политик на митинге в Вене.

По словам экс-замглавы правительства Австрии, в результате антироссийских санкций европейские страны причинили вред самим себе. За счет этого население видит рост цен на электричество, газ и продукты питания.

Штархе заметил, что все это «чертовски опасно», все больше людей в Австрии находятся в растерянности. Ситуация может грозить социальным напряжением, которого никто не хочет. Политик заявил, что все, кто несет ответственность за ситуацию, обязан препятствовать этому, пишет РИА Новости.