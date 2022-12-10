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9 минут назад

В Грузии высказались о возможном возобновлении авиасообщения с РФ

Илья Родин

Вопрос восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией в настоящее время не стоит в повестке дня, заявил спецпредставитель премьер-министра республики по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. Об этом пишет ТАСС.

В Грузии высказались о возможном возобновлении авиасообщения с РФ
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Абашидзе пояснил, что в Тбилиси знают о рассмотрении в Москве вопроса об упрощении визового режима для граждан многих государств, в том числе Грузии.

Он напомнил, что в 2011 году власти страны отменили визовые требования для российских граждан. По его словам, упрощенный режим по-прежнему действует, разрешение на въезд не требуется.

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Абашидзе уточнил, что вопрос о возобновлении прямых рейсов в стране «на повестке дня сейчас не стоит».

Напомним, что ранее в МИД РФ сообщили о возможности восстановления полетов в Грузию при наличии необходимых предпосылок.

В мире,Зураб Абашидзе,МИД России,
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