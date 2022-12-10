Поляки обругали украинцев

Читатели польской газеты Interia обвинили Варшаву в непомерной лояльности к Киеву на фоне резкого роста бедности в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

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Читатели отреагировали на доклад благотворительного проекта «Благородный подарок». В документе говорится, что финансовое положение поляков значительно ухудшилось. Так, в 2021 году в крайней бедности жили 1,6 миллиона человек, включая 250 тысяч пожилых. В нынешнем году проблема обострилась, а прогноз на 2023 еще негативнее.

«Естественно, статья о бедности в Польше в самом конце, а в начале идут статьи про непобедимых украинцев», — возмутился один из пользователей.

Ему ответили, что «главное, чтобы у украинцев было все хорошо, за них не жалко даже отдать жизнь».

«Если эти братья Дуды сами ее у нас не заберут», - сыронизировал читатель.

«Бедность растет, украинцев все больше, Польша вооружается. Скоро нам скажут, что нужно защищать эту страну и отдать за нее жизнь», — посетовал другой комментатор.

Читатели также с негодованием заметили, что «украинцы будут сидеть в Польше, а поляки в украинских окопах». Польских власти на это фоне стремятся тратить «деньги на пушки, самолеты и ракеты», а не на помощь нуждающимся гражданам.

«Военная техника защитит голодных поляков!» — подытожили комментаторы.