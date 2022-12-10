В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
24 минуты назад

Поляки обругали украинцев из-за резкого роста бедности

Майк Габриелян

Читатели польской газеты Interia обвинили Варшаву в непомерной лояльности к Киеву на фоне резкого роста бедности в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Поляки обругали украинцев
Фото: ТАССТАСС

Читатели отреагировали на доклад благотворительного проекта «Благородный подарок». В документе говорится, что финансовое положение поляков значительно ухудшилось. Так, в 2021 году в крайней бедности жили 1,6 миллиона человек, включая 250 тысяч пожилых. В нынешнем году проблема обострилась, а прогноз на 2023 еще негативнее.

«Естественно, статья о бедности в Польше в самом конце, а в начале идут статьи про непобедимых украинцев», — возмутился один из пользователей.

Ему ответили, что «главное, чтобы у украинцев было все хорошо, за них не жалко даже отдать жизнь».

«Если эти братья Дуды сами ее у нас не заберут», - сыронизировал читатель.

«Бедность растет, украинцев все больше, Польша вооружается. Скоро нам скажут, что нужно защищать эту страну и отдать за нее жизнь», — посетовал другой комментатор.

Читатели также с негодованием заметили, что «украинцы будут сидеть в Польше, а поляки в украинских окопах». Польских власти на это фоне стремятся тратить «деньги на пушки, самолеты и ракеты», а не на помощь нуждающимся гражданам.

«Военная техника защитит голодных поляков!» — подытожили комментаторы.

Ранее сообщалось, что из Харькова в Польшу отправился груз 200 – гробы с телами польских наемников.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители