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20 минут назад

Орбан обвинил руководство ЕС в попытках навязать свою политику членам сообщества

ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в том, что оно пытается навязать свою политику членам сообщества в ущерб их национальным интересам, в том числе по вопросам санкций против России. Глава венгерского правительства заявил также в субботу, что Брюссель несправедливо удерживает средства из фондов ЕС, причитающиеся Венгрии.

Орбан выступил с обвинением в адрес руководства ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Венгрия выполнила все свои обязательства, согласованные с Еврокомиссией. Брюссельские бюрократы выдвигают новые условия, а кроме того, хотят навязать нам свою волю в вопросах иммиграции, санкций и гендерных вопросах. Венгрия выполняет свои обязательства, но в вопросах иммиграции, санкций и гендерных вопросах мы представляем интересы венгерского народа, а не Брюсселя", - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Еврокомиссия рекомендовала заморозить причитающиеся Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития и Фонда экономического восстановления после пандемии на общую сумму около €13,3 млрд, заявив, что правительство страны пока не приняло всех необходимых мер для борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права.

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Будапешт утверждает, что выполнил все условия Брюсселя, согласованные в плане из 17 пунктов. Из-за разногласий по этому вопросу, а также различий в подходах к санкциям ЕС против России правительство Венгрии в последние дни ужесточило свою риторику в отношении руководства ЕС.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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