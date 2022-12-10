Орбан выступил с обвинением в адрес руководства ЕС

"Венгрия выполнила все свои обязательства, согласованные с Еврокомиссией. Брюссельские бюрократы выдвигают новые условия, а кроме того, хотят навязать нам свою волю в вопросах иммиграции, санкций и гендерных вопросах. Венгрия выполняет свои обязательства, но в вопросах иммиграции, санкций и гендерных вопросах мы представляем интересы венгерского народа, а не Брюсселя", - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).