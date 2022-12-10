Bild: власти Гамбурга разместят беженцев с Украины в передвижных контейнерах

Власти Гамбурга хотят разместить украинских беженцев в передвижных контейнерах. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале газеты Bild.
По информации издания, более 50 тыс. мигрантов, зарегистрированных в городе, нуждаются в жилье, и 20 тыс. из них — граждане Украины.
Уточняется, что из-за нехватки мест в приютах и общежитиях города местные власти решили разместить беженцев в передвижных контейнерах размером 6 м в длину и 2,5 м в ширину.
Жилье оснащено кухней, ванной комнатой, а также водо- и газоснабжением. В одном контейнере могут разместиться от четырех до шести человек.
По словам сенатора Гамбурга по социальным вопросам Мелани Леонхард, ежедневно город принимает около 100 беженцев из Афганистана, Сирии и с Украины.