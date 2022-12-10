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1 час назад

США призвали избегать эскалации ядерных конфликтов

Lenta.ru

Ядерным державам следует избегать эскалации конфликтов, с таким призывом выступил глава Пентагона Ллойд Остин на оперативном брифинге по украинскому конфликту. Его слова приводит The Washington Post.

США призвали избегать эскалации ядерных конфликтов
Фото: ТАССТАСС

Он также заявил, что Россия якобы увеличивает ядерные запасы. Помимо этого, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что обеспокоен тем, что конфликт в Украине может выйти «из-под контроля».

Ранее власти США заподозрили Китай в наращивании ядерных арсеналов.

«КНР расширяет, модернизирует и диверсифицирует свой ядерный арсенал», — сказал Остин, при этом он не привел каких-либо аргументов.

В мире,Ллойд Остин,Йенс Столтенберг,НАТО,Пентагон,
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