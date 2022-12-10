США призвали избегать эскалации ядерных конфликтов

Ядерным державам следует избегать эскалации конфликтов, с таким призывом выступил глава Пентагона Ллойд Остин на оперативном брифинге по украинскому конфликту. Его слова приводит The Washington Post .

Он также заявил, что Россия якобы увеличивает ядерные запасы. Помимо этого, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что обеспокоен тем, что конфликт в Украине может выйти «из-под контроля».