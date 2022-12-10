СМИ раскрыли планы НАТО пасширению альянса

НАТО собирается расширить свои пределы за счёт балканских стран и Закавказья. Такое мнение выразил обозреватель турецкого издания Evrensel Юджель Оздемир.

Он отметил, что альянс фактически сделал зависимой от себя Украину. Кроме того, в НАТО намерены вступить Финляндия и Швеция, которые «уже де-факто стали частью альянса, хотя Турция продолжает возражать».