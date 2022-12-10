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13 минут назад

Evrensel: НАТО стремится взять под контроль страны Европы и Кавказ

RT на русскомиещё 3

НАТО собирается расширить свои пределы за счёт балканских стран и Закавказья. Такое мнение выразил обозреватель турецкого издания Evrensel Юджель Оздемир.

СМИ раскрыли планы НАТО пасширению альянса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что альянс фактически сделал зависимой от себя Украину. Кроме того, в НАТО намерены вступить Финляндия и Швеция, которые «уже де-факто стали частью альянса, хотя Турция продолжает возражать».

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«Далее процесс будет идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, которые состоят в тесном контакте с Россией», — пишет Оздемир.

29 ноября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование.

В мире,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,
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