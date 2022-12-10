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18 минут назад

На Украине предрекли конец правления Зеленского

Lenta.ru

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что время правления украинского лидера Владимира Зеленского подходит к концу. По мнению политика, которым он поделился в Telegram, режим главы государства не переживет зиму.

На Украине предрекли конец правления Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Таким образом Кива прокомментировал статью издания The Times, в которой говорится, что США больше не требуют от Украины воздерживаться от ударов по территории России. По словам бывшего депутата, таким образом Запад «повышает ставки» и идет на прямую провокацию применения оружия массового поражения.

«Время режима Зеленского на исходе — зиму он может не выстоять, а не все задачи по военному конфликту еще выполнены», — предрек политик, отметив, что все военные операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и удары по территории России планируются и сопровождаются силами НАТОНАТО.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США снимают с себя ответственность за последствия, не требуя от Украины отказаться от ударов по России поставляемым оружием.

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Алексей Чепа,Верховная Рада,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,
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