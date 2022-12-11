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42 минуты назад

В American Thinker назвали "деменцию" словом 2022 года из-за Байдена

Газета.Ruиещё 3

Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс призвал выбрать в качестве слова года "деменцию", связав болезнь с состоянием президента США Джо Байдена и его политикой.

В American Thinker назвали "деменцию" словом 2022 года из-за Байдена
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

"Странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до истории с пасхальным кроликом, вызывает тревогу", - написал Уильямс.

Он отметил, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в выборах президента. Однако верхнего возрастного предела нет и это, по мнению Уильямса, создало опасную ситуацию. В статье отмечается, что средний возраст сенаторов в 1951 году составлял 56,9 лет. В настоящее время этот показатель вырос до 64,3 года.

"Президент Гарри Трумэн сетовал, что старение и дряхлость — "ужасные болезни законодательства".

Байден также доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово "деменция" заслуживает быть словом 2022 года", - добавил Уильямс.

Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Сейчас ему 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации: забывает имена и должности, допускает оговорки, не может найти выход со сцены после выступления. Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что американцы выбрали президентом США "странного дедушку с деменцией".

В мире,Гарри Трумэн,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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