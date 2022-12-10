В США одним словом описали работу Байдена

В США слово «деменция» стало словом 2022 года. Этому способствовали Байден и Пелоси. Так считает публицист American Thinker Ноэль Уильямс.

«Слово 2022 года — это… ой, подождите минутку, я забыл. Ах да, это «деменция», - сыронизировал Уильямс.

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По его мнению, нарушения когнитивных функций у президента США Джо Байдена и других сенильных политиков страны становятся все более очевидными.

Уильямс пишет, что конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон не случайно отметил у Байдена симптомы, связанные с деменцией, и порекомендовал ему пройти когнитивный тест.

«Я понимаю его точку зрения: странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до сопровождения пасхального кролика, вызывает тревогу. Возможно, еще больше смущают его зловещие намеки на ядерный Армагеддон и его предупреждения о тяжелой болезни и смерти. Может ли быть что-то хуже: у уродливого Главного Мрачного Жнеца - слабоумие. Чем мы это заслужили?», - написал Уильямс.

По его словам, многие политологи в США также отмечают «гериатрический состав нашего законодательного органа».

«С сопутствующими заболеваниями, такими как болезнь либерализма, он производит сумасшедших демократов, таких как Байден, Пелоси, Файнштейн и Феттерман», - написал Уильямс.

Он напомнил о странных поступках, нелепых жестах, оговорках Байдена и Пелоси. При этом, по его словам, деменция не является обязательной частью старения. Например, сенатору Чаку Грассли 89 лет, «но у него все еще есть шарики».

Журналист написал, что понимает Илона Маска, заявившего, что людям старше 70 лет следует запретить занимать политические посты. Он также посетовал, что Конституция не устанавливает верхнего возрастного предела для избрания президентом или членом Конгресса.