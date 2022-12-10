Влияние отношений Польши и ФРГ на раскол ЕС оценили

По его словам, проблемы в объединениях стали особенно видны после того, как Берлин предложил выделить Варшаве две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в связи с инцидентом, когда на территорию Польши упали украинские ракеты, убившие нескольких человек. Изначально польская сторона согласилась на предложение Берлина, но впоследствии стала настаивать на передаче систем Украине, после чего решила все же принять оружие.