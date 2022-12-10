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1 час назад

Влияние отношений Польши и ФРГ на раскол ЕС оценили

Lenta.ru

Отношения Польши и ФРГ с начала украинского конфликта только усугубляют раскол Европейского союза (ЕС) и НАТО. Обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер оценил влияние двух стран на состояние объединений.

Влияние отношений Польши и ФРГ на раскол ЕС оценили
Фото: ShutterstockShutterstock

По его словам, проблемы в объединениях стали особенно видны после того, как Берлин предложил выделить Варшаве две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в связи с инцидентом, когда на территорию Польши упали украинские ракеты, убившие нескольких человек. Изначально польская сторона согласилась на предложение Берлина, но впоследствии стала настаивать на передаче систем Украине, после чего решила все же принять оружие.

«Вся эта история — словно рентгеновский снимок печальных отношений между Польшей и Германией. Все даже хуже, чем я думал, а я давно наблюдаю за этим», — процитировал он регионального управляющего директора Германского фонда Маршалла Михала Барановского.

Эрлангер также подчеркнул, что отношения сторон были напряженными в течение десятилетий, более того, Польша всегда критиковала Берлин за связи с Москвой. Помимо этого, обозреватель отметил, что на фоне спецоперации усилилось недоверие к взаимодействию в сфере безопасности между странами западной Европы и Прибалтики.

Ранее стало известно о решении Польши разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. «Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев», — посчитал министр обороны страны Мариуш Блащак.

В мире,Мариуш Блащак,НАТО,ЕС,
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