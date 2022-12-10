Джонсон предсказал западным странам сложную зиму без российского газа

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, особенно тяжело будет зависящим от этого энергоресурса странам.
«Более серьёзная проблема — это холодный период 2023-24 гг., когда запасы в терминалах сократятся, и их будет труднее восполнять. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также ещё не будут готовы. И определённо у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения», — написал он в материале для газеты Wall Street Journal.
Джонсон отметил, что всё большая поддержка Киева может быть «болезненной», но тем не менее он призвал продолжать оказывать помощь Украине и активизировать усилия в этом вопросе.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.