Джонсон предсказал западным странам сложную зиму без российского газа

«Более серьёзная проблема — это холодный период 2023-24 гг., когда запасы в терминалах сократятся, и их будет труднее восполнять. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также ещё не будут готовы. И определённо у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения», — написал он в материале для газеты Wall Street Journal.