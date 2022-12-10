СМИ сообщили о захвате заложников в Дрездене

Полиция Дрездена сообщила, что объявленный в розыск вооруженный мужчина мог взять заложников. Силовики добавили, что в городе «проходит операция». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Причина - возможный захват заложников», - подчеркнули в полиции.
Отмечается, что подробностей о происшествии и личности разыскиваемого пока нет.
По данным агентства, региональные СМИ рассказали ранее, что неизвестный мужчина попытался ворваться в редакцию Radio Dresden. После неудачной попытки он скрылся и якобы забаррикадировался в одном из помещений находящегося поблизости торгового центра Altmarktgalerie.
По предварительным данным, злоумышленник застрелил одну женщину. Центр города оцеплен, дополняет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что силовики задержали в Дрездене мужчину, который предположительно мог открыть стрельбу в центре города.