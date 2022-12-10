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44 минуты назад

Полиция Дрездена заявила о возможном захвате заложников

Илья Родин

Полиция Дрездена сообщила, что объявленный в розыск вооруженный мужчина мог взять заложников. Силовики добавили, что в городе «проходит операция». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СМИ сообщили о захвате заложников в Дрездене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Причина - возможный захват заложников», - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что подробностей о происшествии и личности разыскиваемого пока нет.

Полиция перекрыла центр немецкого города

По данным агентства, региональные СМИ рассказали ранее, что неизвестный мужчина попытался ворваться в редакцию Radio Dresden. После неудачной попытки он скрылся и якобы забаррикадировался в одном из помещений находящегося поблизости торгового центра Altmarktgalerie.

По предварительным данным, злоумышленник застрелил одну женщину. Центр города оцеплен, дополняет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Дрездене мужчину, который предположительно мог открыть стрельбу в центре города.

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