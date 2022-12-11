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53 минуты назад

Французский генерал в отставке предложил ВСУ бомбить российские парады на 9 мая

Lenta.ruиещё 2

Во Франции генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф предложил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бомбить военные парады в России на 9 мая. Об этом пишет издание «Военное обозрение».

Французский генерал в отставке предложил бомбить российские парады на 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам француза, поражение России на Украине перечеркнуло бы победу СССР над нацистской Германией в 1945 году.

Яковлефф ранее уже негативно высказывался о России. Так, в августе он призывал отправлять войска НАТО сражаться на Украину против российской армии, так как обучать самих украинцев слишком долго.

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При этом во Франции заявления генерала раскритиковали, посчитав, что такие действия отвечали бы интересам США и Украины, но не Франции.

6 августа сообщалось, что у французской армии закончились САУ Caesar из-за внеплановых поставок на Украину.

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