Во Франции генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф предложил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бомбить военные парады в России на 9 мая. Об этом пишет издание «Военное обозрение».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам француза, поражение России на Украине перечеркнуло бы победу СССР над нацистской Германией в 1945 году.

Яковлефф ранее уже негативно высказывался о России. Так, в августе он призывал отправлять войска НАТО сражаться на Украину против российской армии, так как обучать самих украинцев слишком долго.

При этом во Франции заявления генерала раскритиковали, посчитав, что такие действия отвечали бы интересам США и Украины, но не Франции.