Тысячи человек вышли на улицы столицы Бангладеш, требуя отставки правительства

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. Тысячи человек вышли в субботу на улицы столицы Бангладеш Дакки, чтобы выразить протест против политики премьер-министра Шейх Хасины. Как сообщает телеканал NDTV, участники протестов требуют отставки правительства и проведения новых выборов.

По информации телеканала, протесты возглавляет оппозиционная Националистическая партия Бангладеш (НПБ). "Наши главные требования - отставка Шейх Хасины и роспуск парламента, чтобы позволить нейтральному временному правительству провести свободные и справедливые выборы", - приводит NDTV слова представителя НПБ Захируддина Свапана.

Он заявил, что к субботнему митингу присоединилось около 200 тыс. человек. В то же время представитель столичной полиции Фарук Ахмед опроверг эти цифры, заявив, что на митинг вышло не более 30 тыс. человек.