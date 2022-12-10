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31 минуту назад

Тысячи человек вышли на улицы столицы Бангладеш, требуя отставки правительства

ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. Тысячи человек вышли в субботу на улицы столицы Бангладеш Дакки, чтобы выразить протест против политики премьер-министра Шейх Хасины. Как сообщает телеканал NDTV, участники протестов требуют отставки правительства и проведения новых выборов.

По информации телеканала, протесты возглавляет оппозиционная Националистическая партия Бангладеш (НПБ). "Наши главные требования - отставка Шейх Хасины и роспуск парламента, чтобы позволить нейтральному временному правительству провести свободные и справедливые выборы", - приводит NDTV слова представителя НПБ Захируддина Свапана.

Он заявил, что к субботнему митингу присоединилось около 200 тыс. человек. В то же время представитель столичной полиции Фарук Ахмед опроверг эти цифры, заявив, что на митинг вышло не более 30 тыс. человек.

По информации полиции, группы спецназа, контртеррористические подразделения и кинологические отряды находились в режиме готовности на случай беспорядков. Полиция установила контрольно-пропускные пункты на подъездах к городу, меры безопасности усилены.

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