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22 минуты назад

Шестой блок болгарской АЭС "Козлодуй" остановлен

Майк Габриелян

В Болгарии аварийно остановили шестой блок АЭС «Козлодуй». Специалисты заявили, что появилась течь в системе охлаждения генератора. Авария может вызвать рост цен на электроэнергию в других странах Европы, сообщает Bulgaria On Air.

Шестой блок болгарской АЭС "Козлодуй" остановлен
Фото: АЭС "Козлодуй"АЭС "Козлодуй"

На АЭС рассказали, что в ночь с пятницы на субботу возникла течь теплоносителя из первого во второй контур третьего парогенератора. С полуночи 1000-мегаваттный блок №6 Козлодуйской АЭС остановлен на ремонт для устранения технической неисправности.

6-й блок Козлодуйской АЭС не будет работать до 26 декабря. После устранения неисправности его включат в энергосистему страны.

Отмечается, что изменений радиационной обстановки в рабочих помещениях и на площадке Козлодуйской АЭС нет.

Исполнительный директор Оператора системы электроснабжения Болгарии Ангелин Цачев заявил, что отключение не приведет к проблемам с электричеством, так как других мощностей в Болгарии достаточно.

Однако остановка блока вызовет дополнительный дефицит в Юго-Восточной Европе, что, «вероятно, приведет к повышению цен».

«На данный момент экспорт в другие страны составляет более 30 000 мегаватт-часов в сутки, а блок АЭС «Козлодуй» фактически вырабатывает 24 000 мегаватт-часов в сутки», — пояснил Цачев.

Ранее эксперты Bloomberg рассказали о «страшном сценарии» зимы в ЕС.

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