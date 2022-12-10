Шестой блок болгарской АЭС "Козлодуй" остановлен

В Болгарии аварийно остановили шестой блок АЭС «Козлодуй». Специалисты заявили, что появилась течь в системе охлаждения генератора. Авария может вызвать рост цен на электроэнергию в других странах Европы, сообщает Bulgaria On Air.

Фото: АЭС "Козлодуй" АЭС "Козлодуй"

На АЭС рассказали, что в ночь с пятницы на субботу возникла течь теплоносителя из первого во второй контур третьего парогенератора. С полуночи 1000-мегаваттный блок №6 Козлодуйской АЭС остановлен на ремонт для устранения технической неисправности.

6-й блок Козлодуйской АЭС не будет работать до 26 декабря. После устранения неисправности его включат в энергосистему страны.

Отмечается, что изменений радиационной обстановки в рабочих помещениях и на площадке Козлодуйской АЭС нет.

Исполнительный директор Оператора системы электроснабжения Болгарии Ангелин Цачев заявил, что отключение не приведет к проблемам с электричеством, так как других мощностей в Болгарии достаточно.

Однако остановка блока вызовет дополнительный дефицит в Юго-Восточной Европе, что, «вероятно, приведет к повышению цен».

«На данный момент экспорт в другие страны составляет более 30 000 мегаватт-часов в сутки, а блок АЭС «Козлодуй» фактически вырабатывает 24 000 мегаватт-часов в сутки», — пояснил Цачев.