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15 минут назад

В Дрездене перекрыт центр из-за сообщений о стрельбе

Илья Родин

В Германии полицейские задержали 40-летнего мужчину, который открыл стрельбу и, по предварительным данным, убил одного человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

Полиция перекрыла центр немецкого города
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что правоохранительные органы перекрыли в настоящее время центр Дрездена. Расположенный там рождественский рынок будет закрыт до вечера.

Стали известны результаты обысков у готовивших переворот в ФРГ

По данным агентства, информации о мотивах мужчины пока нет, подробности происшествия и точное количество погибших не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Германии проходят обыски в большинстве федеральных земель. Силовики изымают у экстремистов, планировавших госпереворот, огнестрельное и холодное оружие.

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