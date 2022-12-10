Полиция перекрыла центр немецкого города

В Германии полицейские задержали 40-летнего мужчину, который открыл стрельбу и, по предварительным данным, убил одного человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что правоохранительные органы перекрыли в настоящее время центр Дрездена. Расположенный там рождественский рынок будет закрыт до вечера.

По данным агентства, информации о мотивах мужчины пока нет, подробности происшествия и точное количество погибших не раскрываются.