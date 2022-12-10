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49 минут назад

На Украине опровергли запрет УПЦ

Lenta.ru

Одобренный законопроект о запрете структур РПЦ на Украине не означает запрет Украинской православной церкви (УПЦ). Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информполитики «Слуга народа» Никита Потураев опроверг распространенное в Верховной Раде мнение на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На Украине опровергли запрет УПЦ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, УПЦ не является частью РПЦ. Более того, он считает, что выявленные при обысках на объектах УПЦ антиукраинские материалы не свидетельствуют о коллаборационизме со стороны этих религиозных институций.

«Мы призываем граждан и народных депутатов Украины не распространять ложную информацию о запрете УПЦ или любой другой религиозной организации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в 14 храмах УПЦ Харьковской области. Отмечается, что среди них 11 храмов, два собора и Свято-Покровский мужской монастырь.

В мире,Никита Потураев,Верховная Рада,РПЦ,СБУ,
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