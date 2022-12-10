Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины

На Украине объявили воздушную тревогу в 4 областях. Сирены звучат в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского минцифры.

Фото: ТАСС ТАСС

Тревога объявлена практически одновременно – около 12.00 мск.

Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить через два дня после теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.