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1 час назад

На Украине демонтировали памятники Пушкину и Суворову

Lenta.ru

В городе Тульчин Винницкой области Украины демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и русскому поэту Александру Пушкину. Об этом народный депутат Верховной рады Украины Лариса Билозир сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На Украине демонтировали памятники Пушкину и Суворову
Фото:  Alexandros Avramidis / Reuters Alexandros Avramidis / Reuters

«Пушкин и Суворов в Тульчине "ВСЕ"!» —так подписала пост Билозир.

Ранее Билозир выступила с предложением переплавить запланированный к демонтажу памятник Суворову в скульптуру украинскому поэту Тарасу Шевченко. Решение о демонтаже монумента полководцу было принято 30 ноября.

В мире,Александр Суворов,Тарас Шевченко,Верховная Рада,
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