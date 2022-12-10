На Украине демонтировали памятники Пушкину и Суворову

В городе Тульчин Винницкой области Украины демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и русскому поэту Александру Пушкину. Об этом народный депутат Верховной рады Украины Лариса Билозир сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).