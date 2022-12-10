На Западе назвали Украину «бездонной дырой»

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию украинского лидера Владимира Зеленского об очередном пакете американской военной помощи. Они обвинили власти Украины в использовании конфликта для зарабатывания денег, пишет РИА «Новости».

Комментаторы попросили объяснить, куда конкретно уходит помощь от США и других стран. Они отметили, что «мир хотел бы это знать».

«[Украина это] бездонная дыра», подчеркнули пользователи.

По мнению комментаторов, Киев вступил в противостояние с «второй по силе» армией в мире, которая может участвовать в конфликте на протяжении многих лет. Они предложили Зеленскому остановить кровопролитие и добиваться мира.

В соцсети также потребовали от Вашингтона прекратить отмывание денег налогоплательщиков и отправку помощи «коррумпированной банде».