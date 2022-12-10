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46 минут назад

СБУ провела обыски в храмах Харьковской области

Lenta.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СБУ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

СБУ провела обыски в храмах Харьковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Харьковской области. В частности, речь идет об объектах Харьковской епархии», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что СБУ провела обыски на 14 объектах УПЦ в области. В списке приводятся 11 храмов, два собора и Свято-Покровский мужской монастырь. В заявлении ведомства говорится, что осмотр территории и помещений проводится при непосредственном участии представителей церкви.

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