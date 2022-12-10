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1 час назад

В Одессе пропал свет из-за ударов по энергообъектам

Lenta.ru

В Одессе частично пропал свет из-за ударов по энергообъектам, об этом сообщает городской совет Одессы в Telegram-канале.

В Одессе пропал свет
Фото: George Vitsaras / AMNA / APGeorge Vitsaras / AMNA / AP

По данным властей города, у тысяч абонентов нет света из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших не приводится.

«Продолжается работа спасательных и восстановительных служб», — сказано в сообщении горсовета.

Ранее в Николаеве рассказали о плохой ситуации с продовольствием и водой. По словам местного активиста, в населенном пункте нет чистой воды, кроме того, жителям выдают хлеб раз в три дня.

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