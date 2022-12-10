В США предупредили о рисках победы Киева в конфликте с Россией

США не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к обмену ядерными ударами с Россией, заявил обозреватель Брайан Кларк в статье для портала 19FortyFive. Он добавил, что Вашингтон желает иметь стабильные отношения с Москвой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если выражаться словами Байдена, Вашингтон хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», - подчеркнул эксперт.

Кларк уточнил, что цели украинского лидера Владимира Зеленского, которые заключаются в полном возвращении территорий государства, больше не совпадают с задачами Штатов.

Москва дала отчетливо понять, что может использовать ядерные вооружения для защиты своих территорий, а администрация Байдена желает этого избежать, пояснил аналитик.