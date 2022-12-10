В США предупредили о рисках победы Киева в конфликте с Россией

США не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к обмену ядерными ударами с Россией, заявил обозреватель Брайан Кларк в статье для портала 19FortyFive. Он добавил, что Вашингтон желает иметь стабильные отношения с Москвой.
«Если выражаться словами Байдена, Вашингтон хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», - подчеркнул эксперт.
Кларк уточнил, что цели украинского лидера Владимира Зеленского, которые заключаются в полном возвращении территорий государства, больше не совпадают с задачами Штатов.
Москва дала отчетливо понять, что может использовать ядерные вооружения для защиты своих территорий, а администрация Байдена желает этого избежать, пояснил аналитик.
Кларк заявил, что восстановление суверенитета Украины не стоит того, чтобы риск ядерного противостояния из теоретического стал реальным. На фоне этого он призвал власти США пересмотреть свою политику в отношении Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в обмен ядерными ударами.