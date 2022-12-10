Генсек НАТО оценил вероятность конфликта между альянсом и Россией

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боится выхода украинского кризиса из-под контроля. При этом он уверен, что столкновения альянса и России удастся избежать. Столтенберга цитирует норвежская телекомпания NRK.
На вопрос, чего он больше всего боится этой зимой, Столтенберг ответил:
«Боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим».
По словам Столтенберга, важнейшей задачей НАТО является «предотвращение полномасштабной войны в Европе».
«И над этим мы работаем каждый день», - сказал он.
Глава НАТО также отметил, что наступило «роковое время для Европы, а значит, и для Норвегии»:
«Если что-то пойдет не так, все может быть ужасно».
При этом он указал на то, что альянс «увеличил свое присутствие на востоке Европы».
«В какой-то момент разговоры бесполезны... Только сильная Украина ведет к миру», - считает глава НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что специалисты НАТО не обслуживают системы противовоздушной обороны (ПВО) на территории Украины, так как альянс не является стороной конфликта.