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10 минут назад

Генсек НАТО оценил вероятность конфликта между альянсом и Россией

Майк Габриелян

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боится выхода украинского кризиса из-под контроля. При этом он уверен, что столкновения альянса и России удастся избежать. Столтенберга цитирует норвежская телекомпания NRK.

Генсек НАТО оценил вероятность конфликта между альянсом и Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вопрос, чего он больше всего боится этой зимой, Столтенберг ответил:

«Боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим».

По словам Столтенберга, важнейшей задачей НАТО является «предотвращение полномасштабной войны в Европе».

«И над этим мы работаем каждый день», - сказал он.

Глава НАТО также отметил, что наступило «роковое время для Европы, а значит, и для Норвегии»:

«Если что-то пойдет не так, все может быть ужасно».

При этом он указал на то, что альянс «увеличил свое присутствие на востоке Европы».

«В какой-то момент разговоры бесполезны... Только сильная Украина ведет к миру», - считает глава НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что специалисты НАТО не обслуживают системы противовоздушной обороны (ПВО) на территории Украины, так как альянс не является стороной конфликта.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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