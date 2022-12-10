Россия и Турция обсудили необходимость реформы ООН

"В ходе встречи обсуждалась необходимость реформы ООН, и было заявлено, что ООН и, в частности, состав и механизм принятия решений Совета Безопасности должны быть реструктурированы с использованием более инклюзивного, справедливого и эффективного подхода", - отмечается в заявлении.