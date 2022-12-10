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22 минуты назад

Россия и Турция обсудили в Стамбуле необходимость реформы ООН

ТАССиещё 1

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и замглавы МИД Турции Седат Онал обсудили в ходе консультаций в Стамбуле необходимость реформы ООН. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Турции.

Россия и Турция обсудили необходимость реформы ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе встречи обсуждалась необходимость реформы ООН, и было заявлено, что ООН и, в частности, состав и механизм принятия решений Совета Безопасности должны быть реструктурированы с использованием более инклюзивного, справедливого и эффективного подхода", - отмечается в заявлении.

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