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26 минут назад

Саакашвили исхудал в тюрьме

Lenta.ru

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сильно похудел в тюрьме. Издание Formula опубликовала фотографии политика, сделанные в августе.

Саакашвили исхудал в тюрьме
Фото:  Irakli Gedenidze / Reuters Irakli Gedenidze / Reuters

«[В сравнении с фотографиями] сегодня Михаил Саакашвили похудел еще на десять килограммов», — сказала пресс-секретарь бывшего лидера ДариДарина Чиж.

Ранее сообщалось, что Саакашвили находится в элитной тбилисской клинике Vivamed с мая этого года, в то же время он отбывает шестилетний срок тюремного заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий. Врачи обнаружили у бывшего президента симптомы двадцати заболеваний и посоветовали освободить его из тюрьмы.

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